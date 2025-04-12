Сьогоднішня ціна GoNFTY (GNFTY)

Поточна ціна GoNFTY (GNFTY) сьогодні становить 0.00148257 USD з ринковою капіталізацією $ 50.05K USD. Ціна GNFTY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GoNFTY:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни GoNFTY протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 33.76M USD

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