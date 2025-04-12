Ціна GoNFTY (GNFTY)
Поточна ціна GoNFTY (GNFTY) сьогодні становить 0.00148257 USD з ринковою капіталізацією $ 50.05K USD. Ціна GNFTY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GoNFTY:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни GoNFTY протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 33.76M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GoNFTY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GoNFTY до USD становила $ -0.0004765650.
За останні 60 днів зміна ціни GoNFTY до USD становила $ -0.0009402086.
За останні 90 днів зміна ціни GoNFTY до USD становила $ -0.004177781537949313.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0004765650
|-32.14%
|60 днів
|$ -0.0009402086
|-63.41%
|90 днів
|$ -0.004177781537949313
|-73.80%
Останній аналіз цін GoNFTY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-16.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GoNFTY is a web3 gaming platform. Built for gamers and creators; providing a curated library of web3 games and an AI-powered toolkit to enable anyone to create their own games and virtual worlds integrated with web3 technologies. Learn more at https://gonfty.network/
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