Ціна Gondola (GONDOLA)
Поточна ціна Gondola (GONDOLA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.45M USD. Ціна GONDOLA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gondola:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.93K USD
- зміна ціни Gondola протягом дня — -5.35%
- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gondola до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gondola до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gondola до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gondola до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.35%
|30 днів
|$ 0
|-55.55%
|60 днів
|$ 0
|-70.30%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gondola: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.89%
-5.35%
+20.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gondola is a Community run token based around the Finnish meme Gondola. First appearing in 2015, Gondola has become a meme centered on quiet reflection and observation. This project intends to bring like-minded Gondola lovers together, to further create and share Gondola memes.
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