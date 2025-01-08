Ціна Gomu Gator (GOMU)
Поточна ціна Gomu Gator (GOMU) сьогодні становить 0.00176181 USD з ринковою капіталізацією $ 1.35M USD. Ціна GOMU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gomu Gator:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 211.50K USD
- зміна ціни Gomu Gator протягом дня — +31.20%
- циркуляційна пропозиція – 752.34M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gomu Gator до USD становила $ +0.00041895.
За останні 30 днів зміна ціни Gomu Gator до USD становила $ -0.0004415925.
За останні 60 днів зміна ціни Gomu Gator до USD становила $ -0.0005641784.
За останні 90 днів зміна ціни Gomu Gator до USD становила $ +0.0010748943190921759.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00041895
|+31.20%
|30 днів
|$ -0.0004415925
|-25.06%
|60 днів
|$ -0.0005641784
|-32.02%
|90 днів
|$ +0.0010748943190921759
|+156.48%
Останній аналіз цін Gomu Gator: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.80%
+31.20%
+13.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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