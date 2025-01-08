Сьогоднішня ціна Gomu Gator (GOMU)

Поточна ціна Gomu Gator (GOMU) сьогодні становить 0.00176181 USD з ринковою капіталізацією $ 1.35M USD. Ціна GOMU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gomu Gator:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 211.50K USD

- зміна ціни Gomu Gator протягом дня — +31.20%

- циркуляційна пропозиція – 752.34M USD

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