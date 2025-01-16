Ціна Gomdori (GOMD)
Поточна ціна Gomdori (GOMD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GOMD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gomdori:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.97K USD
- зміна ціни Gomdori протягом дня — -2.73%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gomdori до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gomdori до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gomdori до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gomdori до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.73%
|30 днів
|$ 0
|-47.74%
|60 днів
|$ 0
|-60.79%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gomdori: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
-2.73%
-3.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The GOMDori project is based in the Southeast Asian Country with 2.5 million Users With commerce and fulfillment technology, we have a web3.0 concept called Buy To Earn and Sell To Earn with influencers and sellers. More than 600 brands in the beauty, household goods, health functional foods, and food sectors are already participating in the Gomdori project, and more than 3,000 influencers are participating as Gomdori sellers.
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