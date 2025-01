Що таке Gomdori ( GOMD)

The GOMDori project is based in the Southeast Asian Country with 2.5 million Users With commerce and fulfillment technology, we have a web3.0 concept called Buy To Earn and Sell To Earn with influencers and sellers. More than 600 brands in the beauty, household goods, health functional foods, and food sectors are already participating in the Gomdori project, and more than 3,000 influencers are participating as Gomdori sellers.

Ресурс Gomdori (GOMD) Whitepaper Офіційний вебсайт