Сьогоднішня ціна Gomdori (GOMD)

Поточна ціна Gomdori (GOMD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GOMD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gomdori:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.97K USD

- зміна ціни Gomdori протягом дня — -2.73%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін GOMD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GOMD.