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Ціна GoLondon (GOLDN)

USD

Графік ціни GoLondon (GOLDN) в реальному часі

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Сьогоднішня ціна GoLondon (GOLDN)

Поточна ціна GoLondon (GOLDN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.61K USD. Ціна GOLDN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GoLondon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 333.67 USD
- зміна ціни GoLondon протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

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Цінові показники GoLondon (GOLDN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GoLondon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GoLondon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GoLondon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GoLondon до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-14.86%
60 днів$ 0-1.53%
90 днів$ 0--

Аналіз цін GoLondon (GOLDN)

Останній аналіз цін GoLondon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

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Ринкова інформація GoLondon (GOLDN)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 14.61K
$ 14.61K$ 14.61K

$ 333.67
$ 333.67$ 333.67

100.00B
100.00B 100.00B

Що таке GoLondon ( GOLDN)

When the cat goes London, the gains go parabolic! Born from the viral TikTok sensation, $GOLDN is here to take over the Crypto Scene. With its paws on the pulse of the meme economy, this cat isn’t just going to London 🇬🇧– it’s taking you straight to the moon! Whether you’re a seasoned degen or a fresh-faced ape, $GOLDN is the purr-fect coin to chase gains while having fun. Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind.

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Ресурс GoLondon (GOLDN)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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