Інформація щодо ціни Goliath (GOLIATH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00137047$ 0,00137047 $ 0,00137047 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +0,40% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,40% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,40%

Актуальна ціна Goliath (GOLIATH) становить --. За останні 24 години GOLIATH торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GOLIATH становить $ 0,00137047, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GOLIATH змінився на -- за останню годину, +0,40% за 24 години та на +3,40% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Goliath (GOLIATH)

Ринкова капіталізація $ 8,07K$ 8,07K $ 8,07K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,07K$ 8,07K $ 8,07K Циркуляційне постачання 999,57M 999,57M 999,57M Загальна пропозиція 999 569 757,063864 999 569 757,063864 999 569 757,063864

Поточна ринкова капіталізація Goliath — $ 8,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GOLIATH — 999,57M, зі загальною пропозицією 999569757.063864. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,07K.