Сьогоднішня ціна Goledo (GOL)

Поточна ціна Goledo (GOL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Goledo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 109.67 USD

- зміна ціни Goledo протягом дня — +1.14%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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