Ціна Goldverse Game Token (GDV)
Поточна ціна Goldverse Game Token (GDV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GDV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Goldverse Game Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 190.53K USD
- зміна ціни Goldverse Game Token протягом дня — -21.64%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Goldverse Game Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Goldverse Game Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Goldverse Game Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Goldverse Game Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-21.64%
|30 днів
|$ 0
|-78.79%
|60 днів
|$ 0
|-97.92%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Goldverse Game Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
-21.64%
-44.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GoldVerse is a launch platform based on TON, designed to provide a fair, transparent, and secure environment for emerging projects to successfully launch and gain community support.
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