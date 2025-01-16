Сьогоднішня ціна Goldverse Game Token (GDV)

Поточна ціна Goldverse Game Token (GDV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GDV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Goldverse Game Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 190.53K USD

- зміна ціни Goldverse Game Token протягом дня — -21.64%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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