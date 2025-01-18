Сьогоднішня ціна GoldPro (GPRO)

Поточна ціна GoldPro (GPRO) сьогодні становить 51.55 USD з ринковою капіталізацією $ 238.50M USD. Ціна GPRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GoldPro:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 201.24K USD

- зміна ціни GoldPro протягом дня — -5.65%

- циркуляційна пропозиція – 4.63M USD

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