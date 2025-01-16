Ціна GoldPesa Option (GPO)
Поточна ціна GoldPesa Option (GPO) сьогодні становить 0.823059 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GPO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GoldPesa Option:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.20 USD
- зміна ціни GoldPesa Option протягом дня — +0.68%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GoldPesa Option до USD становила $ +0.00554968.
За останні 30 днів зміна ціни GoldPesa Option до USD становила $ -0.0055116968.
За останні 60 днів зміна ціни GoldPesa Option до USD становила $ -0.0262745947.
За останні 90 днів зміна ціни GoldPesa Option до USD становила $ -0.0210697490943512.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00554968
|+0.68%
|30 днів
|$ -0.0055116968
|-0.66%
|60 днів
|$ -0.0262745947
|-3.19%
|90 днів
|$ -0.0210697490943512
|-2.49%
Останній аналіз цін GoldPesa Option: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.68%
-1.65%
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