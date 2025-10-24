Інформація щодо ціни Goldn (GOLDN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00100384 $ 0,00100384 $ 0,00100384 Мін. за 24 год $ 0,00106225 $ 0,00106225 $ 0,00106225 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00100384$ 0,00100384 $ 0,00100384 Макс. за 24 год $ 0,00106225$ 0,00106225 $ 0,00106225 Рекордний максимум $ 0,00218317$ 0,00218317 $ 0,00218317 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,09% Зміна ціни (1 дн.) +3,44% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,10% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,10%

Актуальна ціна Goldn (GOLDN) становить $0,00106324. За останні 24 години GOLDN торгувався між мінімумом у $ 0,00100384 і максимумом у $ 0,00106225, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GOLDN становить $ 0,00218317, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GOLDN змінився на +0,09% за останню годину, +3,44% за 24 години та на +0,10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Goldn (GOLDN)

Ринкова капіталізація $ 14,59M$ 14,59M $ 14,59M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14,59M$ 14,59M $ 14,59M Циркуляційне постачання 14,00B 14,00B 14,00B Загальна пропозиція 14 000 000 000,0 14 000 000 000,0 14 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Goldn — $ 14,59M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GOLDN — 14,00B, зі загальною пропозицією 14000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,59M.