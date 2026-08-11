Сьогоднішня ціна Goldman Sachs xStock

Поточна ціна Goldman Sachs xStock (GSX) сьогодні становить $ 1,009.12, зі зміною 3.04% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GSX до USD становить $ 1,009.12 за GSX.

Goldman Sachs xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 313,599, з циркуляційною пропозицією у 310.77 GSX. Протягом останніх 24 годин GSX торгувався між $ 1,009.08 (мінімум) та $ 1,131.62 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,549.02, тоді як історичний мінімум — $ 742.57.

У короткостроковій динаміці GSX змінився на -- за останню годину та на -2.63% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4.01.

Ринкова інформація щодо Goldman Sachs xStock (GSX)

Ринкова капіталізація $ 313.60K$ 313.60K $ 313.60K Обсяг (за 24 год) $ 4.01$ 4.01 $ 4.01 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 121.32M$ 121.32M $ 121.32M Циркуляційне постачання 310.77 310.77 310.77 Загальна пропозиція 120,224.5900286169 120,224.5900286169 120,224.5900286169

Поточна ринкова капіталізація Goldman Sachs xStock — $ 313.60K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4.01. Циркуляційна пропозиція GSX — 310.77, зі загальною пропозицією 120224.5900286169. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 121.32M.