Інформація щодо ціни GoldenCat (CATS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,18% Зміна ціни (1 дн.) +3,43% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,81% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,81%

Актуальна ціна GoldenCat (CATS) становить --. За останні 24 години CATS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CATS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CATS змінився на -0,18% за останню годину, +3,43% за 24 години та на -0,81% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо GoldenCat (CATS)

Ринкова капіталізація $ 106,48K$ 106,48K $ 106,48K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 106,48K$ 106,48K $ 106,48K Циркуляційне постачання 690,69B 690,69B 690,69B Загальна пропозиція 690 689 999 999,9999 690 689 999 999,9999 690 689 999 999,9999

Поточна ринкова капіталізація GoldenCat — $ 106,48K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CATS — 690,69B, зі загальною пропозицією 690689999999.9999. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 106,48K.