Актуальна ціна GoldenCat сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CATS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CATS на MEXC вже зараз.

Ціна GoldenCat (CATS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 CATS до USD:

--
----
+3,70%1D
Графік ціни GoldenCat (CATS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:09:38 (UTC+8)

Інформація щодо ціни GoldenCat (CATS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,18%

+3,43%

-0,81%

-0,81%

Актуальна ціна GoldenCat (CATS) становить --. За останні 24 години CATS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CATS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CATS змінився на -0,18% за останню годину, +3,43% за 24 години та на -0,81% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо GoldenCat (CATS)

$ 106,48K
$ 106,48K$ 106,48K

--
----

$ 106,48K
$ 106,48K$ 106,48K

690,69B
690,69B 690,69B

690 689 999 999,9999
690 689 999 999,9999 690 689 999 999,9999

Поточна ринкова капіталізація GoldenCat — $ 106,48K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CATS — 690,69B, зі загальною пропозицією 690689999999.9999. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 106,48K.

Історія ціни GoldenCat (CATS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GoldenCat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GoldenCat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GoldenCat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GoldenCat до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+3,43%
30 днів$ 0+7,19%
60 днів$ 0+22,50%
90 днів$ 0--

Що таке GoldenCat (CATS)

Introducing Golden Cat: Your Purrfect Memecoin Adventure Golden Cat was born at a time when Binance Smart Chain is poised to reclaim its former glory! Its mission is not only to ride the memecoin wave but to emerge as a leading token to drive the growth and golden age of memecoins on Binance Smart Chain!

The Meaning Behind the Name Golden Cat The name Golden Cat is a perfect blend of two powerful symbols. Gold, representing endurance, prosperity, and countless positive connotations, is paired with the cat, a beloved animal known for its intelligence and grace. Together, they symbolize a community of cat lovers striving for shared prosperity.

If you are a cat lover and aim for prosperity. Join the Golden Cat revolution on Binance Smart Chain now!

Ресурс GoldenCat (CATS)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни GoldenCat (USD)

Скільки коштуватиме GoldenCat (CATS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів GoldenCat (CATS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо GoldenCat.

Перегляньте прогноз ціни GoldenCat вже зараз!

CATS до місцевих валют

Токеноміка GoldenCat (CATS)

Розуміння токеноміки GoldenCat (CATS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CATS зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про GoldenCat (CATS)

Скільки сьогодні коштує GoldenCat (CATS)?
Актуальна ціна CATS у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CATS до USD?
Поточна ціна CATS до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація GoldenCat?
Ринкова капіталізація CATS — $ 106,48K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CATS?
Циркуляційна пропозиція CATS — 690,69B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CATS?
CATS досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CATS?
Історична мінімальна ціна CATS становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі CATS?
Актуальний обсяг торгівлі CATS за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна CATS цього року?
CATS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CATS для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:09:38 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.