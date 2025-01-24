Ціна GoldenBoys (GOLD)
Поточна ціна GoldenBoys (GOLD) сьогодні становить 15.0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GOLD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GoldenBoys:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.15K USD
- зміна ціни GoldenBoys протягом дня — +3.45%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GoldenBoys до USD становила $ +0.499976.
За останні 30 днів зміна ціни GoldenBoys до USD становила $ -2.5322640000.
За останні 60 днів зміна ціни GoldenBoys до USD становила $ -2.2610100000.
За останні 90 днів зміна ціни GoldenBoys до USD становила $ +1.41529399398038.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.499976
|+3.45%
|30 днів
|$ -2.5322640000
|-16.88%
|60 днів
|$ -2.2610100000
|-15.07%
|90 днів
|$ +1.41529399398038
|+10.42%
Останній аналіз цін GoldenBoys: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.52%
+3.45%
-8.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The $GOLD token is a DeFi utility token that was created on Basechain with the intention of leveraging the Balancer finance ecosystem. The tokens contract was renounced, and an initial LP was seeded on Balancer finance. The token’s creator has large holdings in Balancer governance tokens that could allow unique DeFi products to be built for $GOLD. Smart contracts are in development that will create a unique yield farming opportunity for users on Basechain.
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