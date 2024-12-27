Сьогоднішня ціна Golden Kappa (GKAPPA)

Поточна ціна Golden Kappa (GKAPPA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 234.96K USD. Ціна GKAPPA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Golden Kappa:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 583.24 USD

- зміна ціни Golden Kappa протягом дня — +0.44%

- циркуляційна пропозиція – 777.73B USD

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