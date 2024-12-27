Ціна Golden Kappa (GKAPPA)
Поточна ціна Golden Kappa (GKAPPA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 234.96K USD. Ціна GKAPPA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Golden Kappa:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 583.24 USD
- зміна ціни Golden Kappa протягом дня — +0.44%
- циркуляційна пропозиція – 777.73B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Golden Kappa до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Golden Kappa до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Golden Kappa до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Golden Kappa до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.44%
|30 днів
|$ 0
|-19.42%
|60 днів
|$ 0
|-72.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Golden Kappa: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.29%
+0.44%
+3.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Golden Kappa (GKAPPA) is a meme coin crafted specifically for meme enthusiasts and gaming streamers, serving as the ultimate currency of sarcasm and humor. Leveraging the power of the Solana network, GKAPPA ensures lightning-fast, low-cost transactions, making it perfectly suited for everyday use in the dynamic digital economy. This unique token aims to bring fun and efficiency to financial interactions within the gaming and meme communities. We are a new and very talented team, greatly backed by our community in every way, and this is our maiden project. With its robust and scalable infrastructure, GKAPPA not only facilitates seamless tipping and microtransactions but also integrates smoothly with decentralized applications (dApps), enhancing the overall user experience and promoting a vibrant, interconnected ecosystem.
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