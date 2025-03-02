Сьогоднішня ціна Golden Inu (GOLDEN)

Поточна ціна Golden Inu (GOLDEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 68.27K USD. Ціна GOLDEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Golden Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 73.67 USD

- зміна ціни Golden Inu протягом дня — +0.09%

- циркуляційна пропозиція – 19,958.08T USD

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