Яка зараз ринкова ціна Golden Freedom Network 250?

Golden Freedom Network 250 оцінюється в ₴, зі зміною 5.60% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має GFN250?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення GFN250 у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Golden Freedom Network 250 у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість GFN250?

Обігова кількість становить 999987075.408221, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Golden Freedom Network 250?

Golden Freedom Network 250 згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як GFN250 виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme, імпульс GFN250 залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.