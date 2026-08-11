Сьогоднішня ціна Golden Dragon

Поточна ціна Golden Dragon (GD) сьогодні становить $ 0,00380564, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GD до USD становить $ 0,00380564 за GD.

Golden Dragon наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 5 209 927, з циркуляційною пропозицією у 1,37B GD. Протягом останніх 24 годин GD торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00380792, тоді як історичний мінімум — $ 0,00367325.

У короткостроковій динаміці GD змінився на -- за останню годину та на +0,02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,88.

Ринкова інформація щодо Golden Dragon (GD)

Ринкова капіталізація $ 5,21M$ 5,21M $ 5,21M Обсяг (за 24 год) $ 1,88$ 1,88 $ 1,88 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,21M$ 5,21M $ 5,21M Циркуляційне постачання 1,37B 1,37B 1,37B Загальна пропозиція 1 369 000 000,0 1 369 000 000,0 1 369 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Golden Dragon — $ 5,21M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,88. Циркуляційна пропозиція GD — 1,37B, зі загальною пропозицією 1369000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,21M.