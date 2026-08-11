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Поточна ціна Golden Dragon сьогодні становить 0,00380564 USD. Ринкова капіталізація GD становить 5 209 927 USD. Відстежуйте оновлення цін GD до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Golden Dragon сьогодні становить 0,00380564 USD. Ринкова капіталізація GD становить 5 209 927 USD. Відстежуйте оновлення цін GD до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Golden Dragon (GD)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 GD до USD:

$0,00380564
$0,00380564$0,00380564
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Golden Dragon (GD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:21:00 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Golden Dragon

Поточна ціна Golden Dragon (GD) сьогодні становить $ 0,00380564, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GD до USD становить $ 0,00380564 за GD.

Golden Dragon наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 5 209 927, з циркуляційною пропозицією у 1,37B GD. Протягом останніх 24 годин GD торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00380792, тоді як історичний мінімум — $ 0,00367325.

У короткостроковій динаміці GD змінився на -- за останню годину та на +0,02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,88.

Ринкова інформація щодо Golden Dragon (GD)

$ 5,21M
$ 5,21M$ 5,21M

$ 1,88
$ 1,88$ 1,88

$ 5,21M
$ 5,21M$ 5,21M

1,37B
1,37B 1,37B

1 369 000 000,0
1 369 000 000,0 1 369 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Golden Dragon — $ 5,21M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,88. Циркуляційна пропозиція GD — 1,37B, зі загальною пропозицією 1369000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,21M.

Історія ціни Golden Dragon у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мін. за 24 год
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс. за 24 год

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,00380792
$ 0,00380792$ 0,00380792

$ 0,00367325
$ 0,00367325$ 0,00367325

--

--

+0,02%

+0,02%

Історія ціни Golden Dragon (GD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Golden Dragon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Golden Dragon до USD становила $ +0,0000739633.
За останні 60 днів зміна ціни Golden Dragon до USD становила $ +0,0000666751.
За останні 90 днів зміна ціни Golden Dragon до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ +0,0000739633+1,94%
60 днів$ +0,0000666751+1,75%
90 днів----

Прогноз ціни Golden Dragon

Прогноз ціни Golden Dragon (GD) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна GD у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Golden Dragon (GD) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Golden Dragon потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Golden Dragon у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни GD на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Golden Dragon.

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Ресурс Golden Dragon (GD)

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Офіційний вебсайт

Категорія :

BNB Chain EcosystemMeme

Про Golden Dragon

Яка зараз ринкова ціна GD?

Зараз його вартість становить ₴0.1677116854174637760000, що відображає зміну ціни на --% за останні 24 години. Оновлення цін відбивають актуальні агреговані дані ринку.

Яка ліквідність Golden Dragon на біржах?

З оцінкою ліквідності --/100, GD демонструє стабільну ринкову глибину на торгових майданчиках з високим обсягом торгів.

Який добовий обсяг торгів для GD?

За останні 24 години трейдери обміняли ₴-- GD. Високий обсяг торгів сприяє зменшенню спредів та плавнішому проведенню операцій.

Який сьогодні діапазон цін для Golden Dragon?

Він торгувався в діапазоні від ₴0E-15 до ₴0E-15, фіксуючи волатильність дня.

Що визначає доступність і популярність GD на світових ринках?

Фактори включають листинг на біржах, доступність торговельних пар, глибину ліквідності та те, наскільки добре GD інтегрований в екосистему --.

Люди також запитують: Інші запитання про Golden Dragon

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:21:00 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Golden Dragon (GD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Aether Network

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$0,0179
$0,0179$0,0179

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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