Інформація щодо ціни Golden Donkey (GDK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00011343 $ 0,00011343 $ 0,00011343 Мін. за 24 год $ 0,00012136 $ 0,00012136 $ 0,00012136 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00011343$ 0,00011343 $ 0,00011343 Макс. за 24 год $ 0,00012136$ 0,00012136 $ 0,00012136 Рекордний максимум $ 0,00012136$ 0,00012136 $ 0,00012136 Найнижча ціна $ 0,0000462$ 0,0000462 $ 0,0000462 Зміна ціни (за 1 год) -0,89% Зміна ціни (1 дн.) +1,41% Зміна ціни (за 7 дн.) +49,12% Зміна ціни (за 7 дн.) +49,12%

Актуальна ціна Golden Donkey (GDK) становить $0,00012025. За останні 24 години GDK торгувався між мінімумом у $ 0,00011343 і максимумом у $ 0,00012136, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GDK становить $ 0,00012136, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0000462.

Що стосується короткострокових результатів, то GDK змінився на -0,89% за останню годину, +1,41% за 24 години та на +49,12% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Golden Donkey (GDK)

Ринкова капіталізація $ 1,18M$ 1,18M $ 1,18M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,18M$ 1,18M $ 1,18M Циркуляційне постачання 10,00B 10,00B 10,00B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Golden Donkey — $ 1,18M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GDK — 10,00B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,18M.