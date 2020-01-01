Токеноміка Golden Doge (GDOGE) Дізнайтеся ключову інформацію про Golden Doge (GDOGE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Golden Doge (GDOGE) Golden Doge (GDOGE) is a community token that has its own golden vault which gets filled with 5% of all the transactions made by GDOGE lovers. Every GDOGE holder will be able to take out BNB from this golden vault every 24 hours as much GDOGE token as they hold. The more love you give to Golden Doge, the more gold you will get! Офіційний вебсайт: https://goldendoge.finance/ Купити GDOGE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Golden Doge (GDOGE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Golden Doge (GDOGE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 64,87K $ 64,87K $ 64,87K Загальна пропозиція: $ 100 000,00T $ 100 000,00T $ 100 000,00T Циркуляційна пропозиція: $ 100 000,00T $ 100 000,00T $ 100 000,00T FDV (повністю розведена вартість): $ 64,87K $ 64,87K $ 64,87K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Golden Doge (GDOGE)

Токеноміка Golden Doge (GDOGE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Golden Doge (GDOGE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GDOGE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GDOGE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GDOGE, досліджуйте ціну токена GDOGE в реальному часі!

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