Ціна Golden Doge (GDOGE)
Поточна ціна Golden Doge (GDOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 165.66K USD. Ціна GDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Golden Doge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.03 USD
- зміна ціни Golden Doge протягом дня — +0.86%
- циркуляційна пропозиція – 100,000.00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Golden Doge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Golden Doge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Golden Doge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Golden Doge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.86%
|30 днів
|$ 0
|+53.45%
|60 днів
|$ 0
|+27.67%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Golden Doge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.11%
+0.86%
+12.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Golden Doge (GDOGE) is a community token that has its own golden vault which gets filled with 5% of all the transactions made by GDOGE lovers. Every GDOGE holder will be able to take out BNB from this golden vault every 24 hours as much GDOGE token as they hold. The more love you give to Golden Doge, the more gold you will get!
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