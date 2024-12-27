Сьогоднішня ціна Golden Doge (GDOGE)

Поточна ціна Golden Doge (GDOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 165.66K USD. Ціна GDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Golden Doge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.03 USD

- зміна ціни Golden Doge протягом дня — +0.86%

- циркуляційна пропозиція – 100,000.00T USD

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