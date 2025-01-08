Ціна Golden Celestial Ratio (GCR)
Поточна ціна Golden Celestial Ratio (GCR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GCR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Golden Celestial Ratio:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 154.05K USD
- зміна ціни Golden Celestial Ratio протягом дня — -25.72%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Golden Celestial Ratio до USD становила $ -0.000144028429532011.
За останні 30 днів зміна ціни Golden Celestial Ratio до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Golden Celestial Ratio до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Golden Celestial Ratio до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000144028429532011
|-25.72%
|30 днів
|$ 0
|-69.48%
|60 днів
|$ 0
|-53.04%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Golden Celestial Ratio: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-25.72%
-10.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Golden Celestial Ratio (GCR) seamlessly merges the timeless elegance of the Golden Ratio with a vibrant intellectual community. At its core, GCR transcends being a mere digital asset, evolving into a cyberspace lifeform shaped by network spirituality and collective consciousness. The integrated GCR token is not only inspired by the divine mathematical harmony found in nature, art, and architecture but also drives a robust ecosystem featuring unique reward mechanisms, strategic airdrops, and community-driven growth. GCR offers single-sided staking and liquidity mining, further enhancing its appeal and utility. Guided by the principles of decentralization, transparency, and divine wisdom. By leveraging Alternate Reality Games (ARGs), cross-community collaborations, and an engaging series of treasure hunts, GCR fosters unity, adventure, and intellectual challenge among its participants. GCR stands as a testament to the profound impact of combining cultural reverence with modern financial technology, inviting individuals to join a celestial journey toward financial and spiritual enlightenment.
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