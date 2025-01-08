Сьогоднішня ціна Golden Celestial Ratio (GCR)

Поточна ціна Golden Celestial Ratio (GCR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GCR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Golden Celestial Ratio:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 154.05K USD

- зміна ціни Golden Celestial Ratio протягом дня — -25.72%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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