Ціна Golden Ball (GLB)
Поточна ціна Golden Ball (GLB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 145.29K USD. Ціна GLB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Golden Ball:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.03 USD
- зміна ціни Golden Ball протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 60.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Golden Ball до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Golden Ball до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Golden Ball до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Golden Ball до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+39.02%
|60 днів
|$ 0
|-34.07%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Golden Ball: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Golden Ball is the next generation BSC token aiming to improve and bring the online betting & gambling transaction system to a decentralized level. Through the GLB token, users will be able to complete faster transactions on betting platforms with lower fees!
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