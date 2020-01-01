Токеноміка Golden Bailey (BAILEY) Дізнайтеся ключову інформацію про Golden Bailey (BAILEY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Golden Bailey (BAILEY) $Bailey is the token for Bailey! The real dog made famous with the "I have no idea what I am doing" meme. She is an early internet culture meme that garnered millions of likes across reddit, Instagram, and imgur. Now with the support of her owner (and photographer) we have brought her back for all to enjoy and participate in her many memes of a cute dog trying to make it in the human world! Bailey is known for being silly, fiercely loyal, and a cuddler. Every now and then when she gets really silly she is even known to be a bit redneck and redneck retriever is one of her most popular alter egos. Офіційний вебсайт: https://basedbailey.com/ Купити BAILEY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Golden Bailey (BAILEY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Golden Bailey (BAILEY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 28.40K $ 28.40K $ 28.40K Загальна пропозиція: $ 990.16M $ 990.16M $ 990.16M Циркуляційна пропозиція: $ 990.16M $ 990.16M $ 990.16M FDV (повністю розведена вартість): $ 28.40K $ 28.40K $ 28.40K Історичний максимум: $ 0.001016 $ 0.001016 $ 0.001016 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Golden Bailey (BAILEY)

Токеноміка Golden Bailey (BAILEY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Golden Bailey (BAILEY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BAILEY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BAILEY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BAILEY, досліджуйте ціну токена BAILEY в реальному часі!

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