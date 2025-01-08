Сьогоднішня ціна Golden Bailey (BAILEY)

Поточна ціна Golden Bailey (BAILEY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 368.10K USD. Ціна BAILEY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Golden Bailey:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.44K USD

- зміна ціни Golden Bailey протягом дня — -12.10%

- циркуляційна пропозиція – 990.16M USD

Отримуйте оновлення цін BAILEY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BAILEY.