Токеноміка Golden Ape (GAPE) Дізнайтеся ключову інформацію про Golden Ape (GAPE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Golden Ape (GAPE) GAPE Coin is the ultimate meme coin that blends the strength of apes, the allure of gold, and the excitement of the crypto jungle. Designed for long-term holders, GAPE symbolizes wealth, resilience, and a vibrant, community-driven future in the ever-evolving crypto space. More than just a meme, GAPE provides utility through staking rewards, NFT integration, and exclusive community benefits. Our mission is to create a sustainable ecosystem where holders thrive by leveraging the coin's unique value proposition. With an emphasis on transparency and innovation, GAPE is your golden ticket to financial evolution and fun in the world of decentralized finance. Hold GAPE, join the golden evolution, and become part of the strongest community in crypto! Офіційний вебсайт: https://golden-ape.com/ Купити GAPE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Golden Ape (GAPE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Golden Ape (GAPE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 11,51K $ 11,51K $ 11,51K Загальна пропозиція: $ 933,67M $ 933,67M $ 933,67M Циркуляційна пропозиція: $ 933,67M $ 933,67M $ 933,67M FDV (повністю розведена вартість): $ 11,51K $ 11,51K $ 11,51K Історичний максимум: $ 0,00149718 $ 0,00149718 $ 0,00149718 Історичний мінімум: $ 0,00001067 $ 0,00001067 $ 0,00001067 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Golden Ape (GAPE)

Токеноміка Golden Ape (GAPE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Golden Ape (GAPE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GAPE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GAPE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GAPE, досліджуйте ціну токена GAPE в реальному часі!

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