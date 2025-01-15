Сьогоднішня ціна Golden Ape (GAPE)

Поточна ціна Golden Ape (GAPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 690.13K USD. Ціна GAPE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Golden Ape:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 80.16K USD

- зміна ціни Golden Ape протягом дня — -13.01%

- циркуляційна пропозиція – 934.39M USD

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