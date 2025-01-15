Ціна Golden Ape (GAPE)
Поточна ціна Golden Ape (GAPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 690.13K USD. Ціна GAPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Golden Ape:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 80.16K USD
- зміна ціни Golden Ape протягом дня — -13.01%
- циркуляційна пропозиція – 934.39M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Golden Ape до USD становила $ -0.0001104967120355.
За останні 30 днів зміна ціни Golden Ape до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Golden Ape до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Golden Ape до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0001104967120355
|-13.01%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Golden Ape: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.47%
-13.01%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GAPE Coin is the ultimate meme coin that blends the strength of apes, the allure of gold, and the excitement of the crypto jungle. Designed for long-term holders, GAPE symbolizes wealth, resilience, and a vibrant, community-driven future in the ever-evolving crypto space. More than just a meme, GAPE provides utility through staking rewards, NFT integration, and exclusive community benefits. Our mission is to create a sustainable ecosystem where holders thrive by leveraging the coin's unique value proposition. With an emphasis on transparency and innovation, GAPE is your golden ticket to financial evolution and fun in the world of decentralized finance. Hold GAPE, join the golden evolution, and become part of the strongest community in crypto!
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