Сьогоднішня ціна Golden Age (GOLDEN)

Поточна ціна Golden Age (GOLDEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 69.16K USD. Ціна GOLDEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Golden Age:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.28K USD

- зміна ціни Golden Age протягом дня — -4.42%

- циркуляційна пропозиція – 999.12M USD

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