Ціна Golden Age (GOLDEN)
Поточна ціна Golden Age (GOLDEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 69.16K USD. Ціна GOLDEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Golden Age:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.28K USD
- зміна ціни Golden Age протягом дня — -4.42%
- циркуляційна пропозиція – 999.12M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Golden Age до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Golden Age до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Golden Age до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Golden Age до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.42%
|30 днів
|$ 0
|-58.66%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Golden Age: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.59%
-4.42%
-25.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This is a meme and community take over (CTO). Someone else launched this on pump.fun, dumped on the holders, and now a CTO is running to take over the token. This token shows what decentralized community can do with the right narrative and the right time. Welcome to the Trump Golden Age Memecoin, an innovative token on the Solana blockchain that symbolizes a renewed vision of American greatness. Our goal is to harness the spirit of ambition, wealth, and unwavering confidence to deliver a fast, community-driven memecoin. Discover the Golden Age that awaits on Solana.
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