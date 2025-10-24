Інформація щодо ціни Golddigger (GDIG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00042133 $ 0,00042133 $ 0,00042133 Мін. за 24 год $ 0,00045186 $ 0,00045186 $ 0,00045186 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00042133$ 0,00042133 $ 0,00042133 Макс. за 24 год $ 0,00045186$ 0,00045186 $ 0,00045186 Рекордний максимум $ 0,00135633$ 0,00135633 $ 0,00135633 Найнижча ціна $ 0,00042035$ 0,00042035 $ 0,00042035 Зміна ціни (за 1 год) -0,20% Зміна ціни (1 дн.) +5,11% Зміна ціни (за 7 дн.) -20,79% Зміна ціни (за 7 дн.) -20,79%

Актуальна ціна Golddigger (GDIG) становить $0,00044835. За останні 24 години GDIG торгувався між мінімумом у $ 0,00042133 і максимумом у $ 0,00045186, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GDIG становить $ 0,00135633, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00042035.

Що стосується короткострокових результатів, то GDIG змінився на -0,20% за останню годину, +5,11% за 24 години та на -20,79% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Golddigger (GDIG)

Ринкова капіталізація $ 445,84K$ 445,84K $ 445,84K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 445,84K$ 445,84K $ 445,84K Циркуляційне постачання 993,72M 993,72M 993,72M Загальна пропозиція 993 724 006,992372 993 724 006,992372 993 724 006,992372

Поточна ринкова капіталізація Golddigger — $ 445,84K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GDIG — 993,72M, зі загальною пропозицією 993724006.992372. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 445,84K.