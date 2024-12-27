Ціна Goldcoin (GLC)
Поточна ціна Goldcoin (GLC) сьогодні становить 0.01891593 USD з ринковою капіталізацією $ 21.66M USD. Ціна GLC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Goldcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.73K USD
- зміна ціни Goldcoin протягом дня — +5.23%
- циркуляційна пропозиція – 1.15B USD
Отримуйте оновлення цін GLC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GLC.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Goldcoin до USD становила $ +0.00093986.
За останні 30 днів зміна ціни Goldcoin до USD становила $ -0.0069843988.
За останні 60 днів зміна ціни Goldcoin до USD становила $ +0.0085668903.
За останні 90 днів зміна ціни Goldcoin до USD становила $ +0.012359253351941548.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00093986
|+5.23%
|30 днів
|$ -0.0069843988
|-36.92%
|60 днів
|$ +0.0085668903
|+45.29%
|90 днів
|$ +0.012359253351941548
|+188.50%
Останній аналіз цін Goldcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.41%
+5.23%
+10.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Goldcoin is a digital cryptocurrency based on the Scrypt hashing algorithm. Goldcoin plans to leverage on its recognizable name, that is "Gold" which is easily recognizable by the global population as a store of value. Goldcoin claimed to have a multi-pool resistant client that would help secure the network from a 51% attack. You can download a Goldcoin wallet on all major platforms namely, Windows, OSX, Linux, and Android.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GLC до AUD
A$0.0304546473
|1 GLC до GBP
￡0.0149435847
|1 GLC до EUR
€0.0179701335
|1 GLC до USD
$0.01891593
|1 GLC до MYR
RM0.0845542071
|1 GLC до TRY
₺0.6660298953
|1 GLC до JPY
¥2.9839879575
|1 GLC до RUB
₽2.02400451
|1 GLC до INR
₹1.6180686522
|1 GLC до IDR
Rp305.0956024479
|1 GLC до PHP
₱1.1007179667
|1 GLC до EGP
￡E.0.9620641998
|1 GLC до BRL
R$0.1169004474
|1 GLC до CAD
C$0.0272389392
|1 GLC до BDT
৳2.256670449
|1 GLC до NGN
₦29.2814813214
|1 GLC до UAH
₴0.7918208298
|1 GLC до VES
Bs0.96471243
|1 GLC до PKR
Rs5.2573044249
|1 GLC до KZT
₸9.7857780669
|1 GLC до THB
฿0.6425741421
|1 GLC до TWD
NT$0.6213883005
|1 GLC до CHF
Fr0.017024337
|1 GLC до HKD
HK$0.1467876168
|1 GLC до MAD
.د.م0.1902942558