Сьогоднішня ціна Goldcoin (GLC)

Поточна ціна Goldcoin (GLC) сьогодні становить 0.01891593 USD з ринковою капіталізацією $ 21.66M USD. Ціна GLC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Goldcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.73K USD

- зміна ціни Goldcoin протягом дня — +5.23%

- циркуляційна пропозиція – 1.15B USD

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