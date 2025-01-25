Сьогоднішня ціна GOLDAO (GOLDAO)

Поточна ціна GOLDAO (GOLDAO) сьогодні становить 0.02607955 USD з ринковою капіталізацією $ 18.25M USD. Ціна GOLDAO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GOLDAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.55K USD

- зміна ціни GOLDAO протягом дня — -1.98%

- циркуляційна пропозиція – 700.80M USD

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