Сьогоднішня ціна GOLD8 (GOLD8)

Поточна ціна GOLD8 (GOLD8) сьогодні становить 0.078169 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GOLD8 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GOLD8:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.52K USD

- зміна ціни GOLD8 протягом дня — -1.61%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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