Ціна GOLD8 (GOLD8)
Поточна ціна GOLD8 (GOLD8) сьогодні становить 0.078169 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GOLD8 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GOLD8:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.52K USD
- зміна ціни GOLD8 протягом дня — -1.61%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін GOLD8 до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GOLD8.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GOLD8 до USD становила $ -0.00128618099947738.
За останні 30 днів зміна ціни GOLD8 до USD становила $ +0.0063018987.
За останні 60 днів зміна ціни GOLD8 до USD становила $ +0.0208068368.
За останні 90 днів зміна ціни GOLD8 до USD становила $ +0.030344438026036276.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00128618099947738
|-1.61%
|30 днів
|$ +0.0063018987
|+8.06%
|60 днів
|$ +0.0208068368
|+26.62%
|90 днів
|$ +0.030344438026036276
|+63.45%
Останній аналіз цін GOLD8: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.84%
-1.61%
-3.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GGoose (Golden Goose) is a community driven project. Be the first to own these one-of-a-kind, rare GGoose NFTs. Each NFT goose lays golden eggs which you can sell. GOLD8 will be the utility in-game currency token used in this NFT play-to-earn game. GOLD8 can be used to farm for grain, and to level up GGoose. It can also be used as a currency to trade GGoose among players.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GOLD8 до AUD
A$0.1250704
|1 GOLD8 до GBP
￡0.0625352
|1 GOLD8 до EUR
€0.07504224
|1 GOLD8 до USD
$0.078169
|1 GOLD8 до MYR
RM0.35097881
|1 GOLD8 до TRY
₺2.76171077
|1 GOLD8 до JPY
¥12.36399073
|1 GOLD8 до RUB
₽8.38362525
|1 GOLD8 до INR
₹6.70846358
|1 GOLD8 до IDR
Rp1,260.79014607
|1 GOLD8 до PHP
₱4.56272453
|1 GOLD8 до EGP
￡E.3.95925985
|1 GOLD8 до BRL
R$0.4768309
|1 GOLD8 до CAD
C$0.11178167
|1 GOLD8 до BDT
৳9.5209842
|1 GOLD8 до NGN
₦120.81722471
|1 GOLD8 до UAH
₴3.32530926
|1 GOLD8 до VES
Bs4.142957
|1 GOLD8 до PKR
Rs21.90764394
|1 GOLD8 до KZT
₸41.55698547
|1 GOLD8 до THB
฿2.70542909
|1 GOLD8 до TWD
NT$2.56941503
|1 GOLD8 до CHF
Fr0.0703521
|1 GOLD8 до HKD
HK$0.60737313
|1 GOLD8 до MAD
.د.م0.78638014