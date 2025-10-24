Інформація щодо ціни Gold xStock (GLDX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 374,55 $ 374,55 $ 374,55 Мін. за 24 год $ 382,92 $ 382,92 $ 382,92 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 374,55$ 374,55 $ 374,55 Макс. за 24 год $ 382,92$ 382,92 $ 382,92 Рекордний максимум $ 4 340,05$ 4 340,05 $ 4 340,05 Найнижча ціна $ 300,95$ 300,95 $ 300,95 Зміна ціни (за 1 год) -0,04% Зміна ціни (1 дн.) +0,73% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,78% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,78%

Актуальна ціна Gold xStock (GLDX) становить $382,64. За останні 24 години GLDX торгувався між мінімумом у $ 374,55 і максимумом у $ 382,92, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GLDX становить $ 4 340,05, тоді як його історичний мінімум — $ 300,95.

Що стосується короткострокових результатів, то GLDX змінився на -0,04% за останню годину, +0,73% за 24 години та на -7,78% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Gold xStock (GLDX)

Ринкова капіталізація $ 1,51M$ 1,51M $ 1,51M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,53M$ 9,53M $ 9,53M Циркуляційне постачання 3,96K 3,96K 3,96K Загальна пропозиція 24 899,98138042 24 899,98138042 24 899,98138042

Поточна ринкова капіталізація Gold xStock — $ 1,51M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GLDX — 3,96K, зі загальною пропозицією 24899.98138042. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,53M.