Актуальна ціна Gold xStock сьогодні становить 382,64 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GLDX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого.

$382,68
$382,68$382,68
+0,70%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор.
Графік ціни Gold xStock (GLDX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:09:14 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Gold xStock (GLDX) (USD)

Актуальна ціна Gold xStock (GLDX) становить $382,64. За останні 24 години GLDX торгувався між мінімумом у $ 374,55 і максимумом у $ 382,92, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GLDX становить $ 4 340,05, тоді як його історичний мінімум — $ 300,95.

Що стосується короткострокових результатів, то GLDX змінився на -0,04% за останню годину, +0,73% за 24 години та на -7,78% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Gold xStock (GLDX)

Поточна ринкова капіталізація Gold xStock — $ 1,51M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GLDX — 3,96K, зі загальною пропозицією 24899.98138042. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,53M.

Історія ціни Gold xStock (GLDX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gold xStock до USD становила $ +2,78.
За останні 30 днів зміна ціни Gold xStock до USD становила $ +34,7495281280.
За останні 60 днів зміна ціни Gold xStock до USD становила $ +88,6856972480.
За останні 90 днів зміна ціни Gold xStock до USD становила $ +58,7130049708587.

Що таке Gold xStock (GLDX)

For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Gold xStock (GLDX)

Прогноз ціни Gold xStock (USD)

Скільки коштуватиме Gold xStock (GLDX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Gold xStock (GLDX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Gold xStock.

Перегляньте прогноз ціни Gold xStock вже зараз!

GLDX до місцевих валют

Токеноміка Gold xStock (GLDX)

Розуміння токеноміки Gold xStock (GLDX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GLDX зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Gold xStock (GLDX)

Скільки сьогодні коштує Gold xStock (GLDX)?
Актуальна ціна GLDX у USD становить 382,64 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GLDX до USD?
Поточна ціна GLDX до USD — $ 382,64. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Gold xStock?
Ринкова капіталізація GLDX — $ 1,51M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GLDX?
Циркуляційна пропозиція GLDX — 3,96K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GLDX?
GLDX досяг історичної максимальної ціни у 4 340,05 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GLDX?
Історична мінімальна ціна GLDX становила 300,95 USD.
Який обсяг торгівлі GLDX?
Актуальний обсяг торгівлі GLDX за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна GLDX цього року?
GLDX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GLDX для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:09:14 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.