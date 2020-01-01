Токеноміка Gold Token (GLDT) Дізнайтеся ключову інформацію про Gold Token (GLDT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Gold Token (GLDT) The GLDT token is a digital asset that combines the stability of gold with the liquidity of digital currency. With GDLT, you can store your wealth in gold while using it for everyday purchases – whether its buying coffee or making larger transactions – seamlessly bridging the gap between gold and digital payments. GLDT stands for “Gold Token”, being a fungible token backed by GLD NFTs. GLD NFTs are NFTs that represent irrefutable ownership of physical gold bars. 1 GLDT represents exactly 0.01g of gold. GLD NFTs can be swapped at a ratio of 1g for 100 GLDTs, whereby the GLD NFTs get locked in the smart contract and the corresponding GLDTs get minted. GLDT is launched and governed by the Gold DAO, a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins. Офіційний вебсайт: https://gldt.org Whitepaper: https://docs.gold-dao.org/gold-dao-whitepaper Купити GLDT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Gold Token (GLDT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Gold Token (GLDT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 781,92K $ 781,92K $ 781,92K Загальна пропозиція: $ 702,70K $ 702,70K $ 702,70K Циркуляційна пропозиція: $ 702,60K $ 702,60K $ 702,60K FDV (повністю розведена вартість): $ 782,04K $ 782,04K $ 782,04K Історичний максимум: $ 1,16 $ 1,16 $ 1,16 Історичний мінімум: $ 0,734321 $ 0,734321 $ 0,734321 Поточна ціна: $ 1,11 $ 1,11 $ 1,11 Дізнайтеся більше про ціну Gold Token (GLDT)

Токеноміка Gold Token (GLDT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Gold Token (GLDT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GLDT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GLDT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GLDT, досліджуйте ціну токена GLDT в реальному часі!

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