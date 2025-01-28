Сьогоднішня ціна Gold Token (GLDT)

Поточна ціна Gold Token (GLDT) сьогодні становить 0.88237 USD з ринковою капіталізацією $ 372.63K USD. Ціна GLDT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gold Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 82.53K USD

- зміна ціни Gold Token протягом дня — +8.26%

- циркуляційна пропозиція – 422.30K USD

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