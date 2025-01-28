Ціна Gold Token (GLDT)
Поточна ціна Gold Token (GLDT) сьогодні становить 0.88237 USD з ринковою капіталізацією $ 372.63K USD. Ціна GLDT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gold Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 82.53K USD
- зміна ціни Gold Token протягом дня — +8.26%
- циркуляційна пропозиція – 422.30K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gold Token до USD становила $ +0.067354.
За останні 30 днів зміна ціни Gold Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gold Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gold Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.067354
|+8.26%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gold Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.16%
+8.26%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The GLDT token is a digital asset that combines the stability of gold with the liquidity of digital currency. With GDLT, you can store your wealth in gold while using it for everyday purchases – whether its buying coffee or making larger transactions – seamlessly bridging the gap between gold and digital payments. GLDT stands for “Gold Token”, being a fungible token backed by GLD NFTs. GLD NFTs are NFTs that represent irrefutable ownership of physical gold bars. 1 GLDT represents exactly 0.01g of gold. GLD NFTs can be swapped at a ratio of 1g for 100 GLDTs, whereby the GLD NFTs get locked in the smart contract and the corresponding GLDTs get minted. GLDT is launched and governed by the Gold DAO, a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins.
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