Сьогоднішня ціна Gold Reserve (GOR)

Поточна ціна Gold Reserve (GOR) сьогодні становить 0.00152659 USD з ринковою капіталізацією $ 656.04K USD. Ціна GOR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gold Reserve:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.88K USD

- зміна ціни Gold Reserve протягом дня — +0.50%

- циркуляційна пропозиція – 429.64M USD

Отримуйте оновлення цін GOR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GOR.