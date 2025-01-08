Ціна Gold Reserve (GOR)
Поточна ціна Gold Reserve (GOR) сьогодні становить 0.00152659 USD з ринковою капіталізацією $ 656.04K USD. Ціна GOR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gold Reserve:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.88K USD
- зміна ціни Gold Reserve протягом дня — +0.50%
- циркуляційна пропозиція – 429.64M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gold Reserve до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gold Reserve до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gold Reserve до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gold Reserve до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.50%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gold Reserve: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.12%
+0.50%
+18.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GoldReserve is a pioneering Real World Asset (RWA) token that connects a physical gold mining operation with the digital world through blockchain technology. Created by the owners and key partners of a licensed mining company, GoldReserve offers investors a unique way to access and benefit from the proven stability of gold, combined with the transparency and innovation of Web3. This project not only tokenizes a tangible asset but also allows holders to actively follow the mining journey, receiving updates on extraction, processing, and overall growth. Managed by CEO Alan Mike, a partner in the mining operation, GoldReserve operates with a commitment to transparency, offering regular real-time reporting on all aspects of the project.
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