Сьогоднішня ціна Gold Park

Поточна ціна Gold Park (GPT) сьогодні становить $ 0,00473467, зі зміною 0,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GPT до USD становить $ 0,00473467 за GPT.

Gold Park наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 42 611 539, з циркуляційною пропозицією у 3,52B GPT. Протягом останніх 24 годин GPT торгувався між $ 0,00473375 (мінімум) та $ 0,00473829 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,03055641, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GPT змінився на +0,01% за останню годину та на +30,35% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 6,59K.

Ринкова інформація щодо Gold Park (GPT)

Ринкова капіталізація $ 42,61M$ 42,61M $ 42,61M Обсяг (за 24 год) $ 6,59K$ 6,59K $ 6,59K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 42,61M$ 42,61M $ 42,61M Циркуляційне постачання 3,52B 3,52B 3,52B Загальна пропозиція 9 000 000 000,0 9 000 000 000,0 9 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Gold Park — $ 42,61M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6,59K. Циркуляційна пропозиція GPT — 3,52B, зі загальною пропозицією 9000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 42,61M.