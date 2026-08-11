Сьогоднішня ціна Gold Fever Native Gold

Поточна ціна Gold Fever Native Gold (NGL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NGL до USD становить $ 0 за NGL.

Gold Fever Native Gold наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 68 545, з циркуляційною пропозицією у 40,99M NGL. Протягом останніх 24 годин NGL торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 9,96, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NGL змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 10,03.

Ринкова інформація щодо Gold Fever Native Gold (NGL)

Ринкова капіталізація $ 68,55K$ 68,55K $ 68,55K Обсяг (за 24 год) $ 10,03$ 10,03 $ 10,03 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 193,10K$ 193,10K $ 193,10K Циркуляційне постачання 40,99M 40,99M 40,99M Загальна пропозиція 200 000 000,0 200 000 000,0 200 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Gold Fever Native Gold — $ 68,55K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 10,03. Циркуляційна пропозиція NGL — 40,99M, зі загальною пропозицією 200000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 193,10K.