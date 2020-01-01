Токеноміка Gold DAO (GOLDAO) Дізнайтеся ключову інформацію про Gold DAO (GOLDAO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Gold DAO (GOLDAO) Gold DAO is a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins. Gold DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) that combines the traditional value of gold with blockchain technology, specifically through the Internet Computer Protocol (ICP). It utilizes GLD NFTs to tokenize real, high-quality gold bars stored in Switzerland, ensuring ownership of physical gold is transparent, secure, and easily transferable. These GLD NFTs, built on the ORIGYN protocol (https://www.origyn.com/), are triply audited by KPMG for utmost transparency and reliability. This system bypasses traditional financial intermediaries, making gold investment globally accessible and democratizing it for all, without geographic barriers. Gold DAO was initiated by DAO.Link (https://dao.link/), a company in Switzerland that launches and enables DAOs. Gold DAO transitioned to community governance via an SNS-DAO on the Internet Computer Protocol (ICP), allowing GLDGov token holders to steer its direction, granting holders voting rights and participation in decision-making to direct the project's future. The DAO voted through a proposal to give control for project development and daily operations to the team at DAO.Link. Participants in the governance process holding GLDGov tokens receive rewards and are incentivized for their active community involvement. An overview and all details to the tokenomics of the governance token GLDGov can be found on the Gold DAO Dashboard (https://dashboard.gold-dao.org/). Офіційний вебсайт: https://www.gold-dao.org/ Whitepaper: https://gold-dao.gitbook.io/gold-dao-whitepaper Купити GOLDAO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Gold DAO (GOLDAO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Gold DAO (GOLDAO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 15,85M $ 15,85M $ 15,85M Загальна пропозиція: $ 993,08M $ 993,08M $ 993,08M Циркуляційна пропозиція: $ 707,76M $ 707,76M $ 707,76M FDV (повністю розведена вартість): $ 22,24M $ 22,24M $ 22,24M Історичний максимум: $ 0,087434 $ 0,087434 $ 0,087434 Історичний мінімум: $ 0,01322844 $ 0,01322844 $ 0,01322844 Поточна ціна: $ 0,02239569 $ 0,02239569 $ 0,02239569 Дізнайтеся більше про ціну Gold DAO (GOLDAO)

Токеноміка Gold DAO (GOLDAO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Gold DAO (GOLDAO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GOLDAO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GOLDAO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GOLDAO, досліджуйте ціну токена GOLDAO в реальному часі!

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