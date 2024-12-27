Сьогоднішня ціна Gold DAO (GLDGOV)

Поточна ціна Gold DAO (GLDGOV) сьогодні становить 0.03838269 USD з ринковою капіталізацією $ 26.87M USD. Ціна GLDGOV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gold DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.42K USD

- зміна ціни Gold DAO протягом дня — -0.97%

- циркуляційна пропозиція – 701.45M USD

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