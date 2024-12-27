Ціна Gold DAO (GLDGOV)
Поточна ціна Gold DAO (GLDGOV) сьогодні становить 0.03838269 USD з ринковою капіталізацією $ 26.87M USD. Ціна GLDGOV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gold DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.42K USD
- зміна ціни Gold DAO протягом дня — -0.97%
- циркуляційна пропозиція – 701.45M USD
Отримуйте оновлення цін GLDGOV до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GLDGOV.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gold DAO до USD становила $ -0.00037831333433911.
За останні 30 днів зміна ціни Gold DAO до USD становила $ -0.0110577843.
За останні 60 днів зміна ціни Gold DAO до USD становила $ -0.0100904983.
За останні 90 днів зміна ціни Gold DAO до USD становила $ -0.02227609008020305.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00037831333433911
|-0.97%
|30 днів
|$ -0.0110577843
|-28.80%
|60 днів
|$ -0.0100904983
|-26.28%
|90 днів
|$ -0.02227609008020305
|-36.72%
Останній аналіз цін Gold DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.16%
-0.97%
+0.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gold DAO is a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins. Gold DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) that combines the traditional value of gold with blockchain technology, specifically through the Internet Computer Protocol (ICP). It utilizes GLD NFTs to tokenize real, high-quality gold bars stored in Switzerland, ensuring ownership of physical gold is transparent, secure, and easily transferable. These GLD NFTs, built on the ORIGYN protocol (https://www.origyn.com/), are triply audited by KPMG for utmost transparency and reliability. This system bypasses traditional financial intermediaries, making gold investment globally accessible and democratizing it for all, without geographic barriers. Gold DAO was initiated by DAO.Link (https://dao.link/), a company in Switzerland that launches and enables DAOs. Gold DAO transitioned to community governance via an SNS-DAO on the Internet Computer Protocol (ICP), allowing GLDGov token holders to steer its direction, granting holders voting rights and participation in decision-making to direct the project's future. The DAO voted through a proposal to give control for project development and daily operations to the team at DAO.Link. Participants in the governance process holding GLDGov tokens receive rewards and are incentivized for their active community involvement. An overview and all details to the tokenomics of the governance token GLDGov can be found on the Gold DAO Dashboard (https://dashboard.gold-dao.org/).
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GLDGOV до AUD
A$0.0617961309
|1 GLDGOV до GBP
￡0.0303223251
|1 GLDGOV до EUR
€0.0364635555
|1 GLDGOV до USD
$0.03838269
|1 GLDGOV до MYR
RM0.1715706243
|1 GLDGOV до TRY
₺1.3514545149
|1 GLDGOV до JPY
¥6.0548693475
|1 GLDGOV до RUB
₽4.10694783
|1 GLDGOV до INR
₹3.2832553026
|1 GLDGOV до IDR
Rp619.0755584907
|1 GLDGOV до PHP
₱2.2334887311
|1 GLDGOV до EGP
￡E.1.9521436134
|1 GLDGOV до BRL
R$0.2372050242
|1 GLDGOV до CAD
C$0.0552710736
|1 GLDGOV до BDT
৳4.579054917
|1 GLDGOV до NGN
₦59.4156364662
|1 GLDGOV до UAH
₴1.6066994034
|1 GLDGOV до VES
Bs1.95751719
|1 GLDGOV до PKR
Rs10.6677010317
|1 GLDGOV до KZT
₸19.8565170177
|1 GLDGOV до THB
฿1.3038599793
|1 GLDGOV до TWD
NT$1.2608713665
|1 GLDGOV до CHF
Fr0.034544421
|1 GLDGOV до HKD
HK$0.2978496744
|1 GLDGOV до MAD
.د.م0.3861298614