Сьогоднішня ціна GOLD CAT (GOLDCAT)

Поточна ціна GOLD CAT (GOLDCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GOLDCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GOLD CAT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 58.79 USD

- зміна ціни GOLD CAT протягом дня — -5.24%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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