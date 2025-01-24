Сьогоднішня ціна Gold (GOLD)

Поточна ціна Gold (GOLD) сьогодні становить 0.01819446 USD з ринковою капіталізацією $ 299.10K USD. Ціна GOLD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gold:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 296.14 USD

- зміна ціни Gold протягом дня — +1.12%

- циркуляційна пропозиція – 16.43M USD

Отримуйте оновлення цін GOLD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GOLD.