Ціна Gold (GOLD)
Поточна ціна Gold (GOLD) сьогодні становить 0.01819446 USD з ринковою капіталізацією $ 299.10K USD. Ціна GOLD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gold:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 296.14 USD
- зміна ціни Gold протягом дня — +1.12%
- циркуляційна пропозиція – 16.43M USD
Отримуйте оновлення цін GOLD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GOLD.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gold до USD становила $ +0.00020146.
За останні 30 днів зміна ціни Gold до USD становила $ +0.0009634439.
За останні 60 днів зміна ціни Gold до USD становила $ -0.0001200179.
За останні 90 днів зміна ціни Gold до USD становила $ +0.004208446334167515.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00020146
|+1.12%
|30 днів
|$ +0.0009634439
|+5.30%
|60 днів
|$ -0.0001200179
|-0.65%
|90 днів
|$ +0.004208446334167515
|+30.09%
Останній аналіз цін Gold: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
+1.12%
+18.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Missed Bitcoin? Don’t Miss Gold! Gold has been the symbol of power, wealth, & beauty in all of humanity’s recorded history. It is also widely used in internet culture to convey digital currencies. The GOLD coin is the ethereum project for one of the most valuable resources in the world. It’s also a meme. That’s all it’ll ever be. Launched stealth with no presale, low taxes, & LP burnt. Contract will be renounced. GOLD is here to bring back the golden era of crypto. Tokenomics Stealth Launch Anti-Bot Liquidity Pool Tokens Burned Max wallet size limited to 0.5% Limit removed within 60 minute of launch We are a small self-funded team focused on community and blockchain technology. We have 14 full-time staff and an incredible set of advisors and partners.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GOLD до AUD
A$0.0287472468
|1 GOLD до GBP
￡0.014555568
|1 GOLD до EUR
€0.017284737
|1 GOLD до USD
$0.01819446
|1 GOLD до MYR
RM0.0804195132
|1 GOLD до TRY
₺0.6491783328
|1 GOLD до JPY
¥2.8281468624
|1 GOLD до RUB
₽1.8172626648
|1 GOLD до INR
₹1.5698180088
|1 GOLD до IDR
Rp293.4589911738
|1 GOLD до PHP
₱1.0631022978
|1 GOLD до EGP
￡E.0.9148174488
|1 GOLD до BRL
R$0.1077112032
|1 GOLD до CAD
C$0.0260180778
|1 GOLD до BDT
৳2.216085228
|1 GOLD до NGN
₦28.296024192
|1 GOLD до UAH
₴0.7630756524
|1 GOLD до VES
Bs1.01888976
|1 GOLD до PKR
Rs5.0651557194
|1 GOLD до KZT
₸9.4614830892
|1 GOLD до THB
฿0.6155185818
|1 GOLD до TWD
NT$0.5942310636
|1 GOLD до CHF
Fr0.016375014
|1 GOLD до HKD
HK$0.1415528988
|1 GOLD до MAD
.د.م0.1815807108