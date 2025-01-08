Ціна Goku (GOKU)
Поточна ціна Goku (GOKU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GOKU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Goku:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 108.27 USD
- зміна ціни Goku протягом дня — -0.27%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Goku до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Goku до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Goku до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Goku до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.27%
|30 днів
|$ 0
|-3.68%
|60 днів
|$ 0
|+31.92%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Goku: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.27%
+5.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Goku intends to build an exceptional NFT platform. He wants his followers to buy, sell and trade NFTs. As his cryptocurrency establishes itself, he is taking advantage of the opportunity and releasing different NFTs that are available on a limited basis. These NFTs are sold in limited numbers through Opensea or Rarible. A part of the proceeds will be donated to charity organizations, so the money can be used for a good cause.
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