Ціна Gojo BSC (GOJOBSC)
Поточна ціна Gojo BSC (GOJOBSC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GOJOBSC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gojo BSC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.82 USD
- зміна ціни Gojo BSC протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gojo BSC до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gojo BSC до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Gojo BSC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Gojo BSC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+7.16%
|60 днів
|$ 0
|+17.15%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Gojo BSC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gojo Coin is inspired by the formidable character Gojo from Jujutsu Kaisen, this BSC token embodies strength, magic, and strategic ingenuity, mirroring the beloved qualities of its fictional namesake. As investors in both the cryptocurrency market and the allure of Gojo's prowess, the creators of Gojo Coin bring forth a brand new masterpiece on the Binance Smart Chain. With early demonstrations of strength, Gojo Coin aims to conquer the crypto landscape, just as Gojo conquered curse masters in his fictional world.
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