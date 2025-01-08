Ціна Going To The Moon (GTTM)
Поточна ціна Going To The Moon (GTTM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GTTM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Going To The Moon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.53 USD
- зміна ціни Going To The Moon протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Going To The Moon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Going To The Moon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Going To The Moon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Going To The Moon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-71.88%
|60 днів
|$ 0
|-70.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Going To The Moon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
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