Сьогоднішня ціна Going Parabolic Coin

Поточна ціна Going Parabolic Coin (GPC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 24.40% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GPC до USD становить $ 0 за GPC.

Going Parabolic Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 436,027, з циркуляційною пропозицією у 999.49M GPC. Протягом останніх 24 годин GPC торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GPC змінився на +0.65% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 12.98K.

Ринкова інформація щодо Going Parabolic Coin (GPC)

Ринкова капіталізація $ 436.03K$ 436.03K $ 436.03K Обсяг (за 24 год) $ 12.98K$ 12.98K $ 12.98K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 436.03K$ 436.03K $ 436.03K Циркуляційне постачання 999.49M 999.49M 999.49M Загальна пропозиція 999,486,088.671378 999,486,088.671378 999,486,088.671378

Поточна ринкова капіталізація Going Parabolic Coin — $ 436.03K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 12.98K. Циркуляційна пропозиція GPC — 999.49M, зі загальною пропозицією 999486088.671378. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 436.03K.