Інформація щодо ціни GoHost (GOHOST) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,164158$ 0,164158 $ 0,164158 Найнижча ціна $ 0,00529675$ 0,00529675 $ 0,00529675 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -19,61% Зміна ціни (за 7 дн.) -19,61%

Актуальна ціна GoHost (GOHOST) становить $0,00529675. За останні 24 години GOHOST торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GOHOST становить $ 0,164158, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00529675.

Що стосується короткострокових результатів, то GOHOST змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -19,61% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо GoHost (GOHOST)

Ринкова капіталізація $ 5,30K$ 5,30K $ 5,30K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,30K$ 5,30K $ 5,30K Циркуляційне постачання 1,00M 1,00M 1,00M Загальна пропозиція 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація GoHost — $ 5,30K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GOHOST — 1,00M, зі загальною пропозицією 1000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,30K.