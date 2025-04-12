Ціна GOHOME (GOHOME)
Поточна ціна GOHOME (GOHOME) сьогодні становить 239.67 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GOHOME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GOHOME:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.54M USD
- зміна ціни GOHOME протягом дня — +4.23%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GOHOME до USD становила $ +9.73.
За останні 30 днів зміна ціни GOHOME до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GOHOME до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GOHOME до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +9.73
|+4.23%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GOHOME: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.20%
+4.23%
+0.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$GOHOME is a meme-inspired cryptocurrency that emerged from a humorous incident involving the White House website in January 2025. On January 22, 2025, the White House removed its Spanish-language page, replacing it with a "go home" button beneath a 404 error message, which was later updated to "go to home page." This event sparked the creation of the $GOHOME meme, symbolizing a lighthearted take on personal boundaries and societal norms. $GOHOME is a community-driven token built on the Solana blockchain, known for its fast transaction speeds and low fees. The project aims to foster a fun, inclusive space where individuals can unite around a common symbol without financial expectations or political agendas. It emphasizes the importance of personal and societal boundaries, celebrating freedom of expression through humor.
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