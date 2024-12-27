Сьогоднішня ціна GoGoPool ggAVAX (GGAVAX)

Поточна ціна GoGoPool ggAVAX (GGAVAX) сьогодні становить 41.51 USD з ринковою капіталізацією $ 37.05M USD. Ціна GGAVAX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GoGoPool ggAVAX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.25M USD

- зміна ціни GoGoPool ggAVAX протягом дня — +0.37%

- циркуляційна пропозиція – 895.43K USD

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