Ціна GoGoPool ggAVAX (GGAVAX)
Поточна ціна GoGoPool ggAVAX (GGAVAX) сьогодні становить 41.51 USD з ринковою капіталізацією $ 37.05M USD. Ціна GGAVAX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GoGoPool ggAVAX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.25M USD
- зміна ціни GoGoPool ggAVAX протягом дня — +0.37%
- циркуляційна пропозиція – 895.43K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GoGoPool ggAVAX до USD становила $ +0.154214.
За останні 30 днів зміна ціни GoGoPool ggAVAX до USD становила $ -5.0832274290.
За останні 60 днів зміна ціни GoGoPool ggAVAX до USD становила $ +19.7479590980.
За останні 90 днів зміна ціни GoGoPool ggAVAX до USD становила $ +9.74050731003251.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.154214
|+0.37%
|30 днів
|$ -5.0832274290
|-12.24%
|60 днів
|$ +19.7479590980
|+47.57%
|90 днів
|$ +9.74050731003251
|+30.66%
Останній аналіз цін GoGoPool ggAVAX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.32%
+0.37%
+9.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ggAVAX is a liquid staking derivative of AVAX(Avalanche). Users receive it when they deposit into GoGoPool.
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