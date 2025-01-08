Ціна GogolCoin (GOL)
Поточна ціна GogolCoin (GOL) сьогодні становить 0.0019001 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GogolCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 180.40 USD
- зміна ціни GogolCoin протягом дня — +32.58%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GogolCoin до USD становила $ +0.00046694.
За останні 30 днів зміна ціни GogolCoin до USD становила $ +0.0026324939.
За останні 60 днів зміна ціни GogolCoin до USD становила $ +0.0883218955.
За останні 90 днів зміна ціни GogolCoin до USD становила $ +0.0008012895600032774.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00046694
|+32.58%
|30 днів
|$ +0.0026324939
|+138.55%
|60 днів
|$ +0.0883218955
|+4,648.28%
|90 днів
|$ +0.0008012895600032774
|+72.92%
Останній аналіз цін GogolCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
+32.58%
-3.76%
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